В ночь на 14 июля украинская система ПВО сбила 16 ударных дронов оккупантов. Также враг запустил разведывательный БПЛА.

В ночь на пятницу, 14 июля, силы ПВО ликвидировали в небе Украины 16 ударных дронов иранского производства "Shahed-136/131", а также разведывательный БПЛА оккупантов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины. Отмечается, что всего враг запустил с прошлого вечера по 4 утра 14 июля 17 ударных дронов с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

"В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

Для ликвидации целей были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, а также другие группы Сил обороны Украины, которые подчиняются командованием "Юг" и "Восток".

Подчеркивается, по итогу суток, украинская авиация реализовала 20 ударов по войскам РФ.

Со своей стороны воздушное командование "Юг" уточнило, что на юге силы ПВО сбили 10 дронов "Shahed-136/131": 6 вражеских ударных БпЛА уничтожили подразделения "Юга", остальные 4 - на счету других составляющих Сил обороны юга Украины.

"8 беспилотников уничтожены в Одесской области, 2 - в Николаевской", - уточнило ведомство.

Ночью россияне ударили по Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 14 июля в рамках "Дроновой" атаки оккупанты попали по Днепропетровской области. Утром глава ОГА Сергей Лысак сообщил, что есть попадание в Кривом Роге.

Над областью защитники Украины сбили 6 ударных иранских дронов: "Впрочем ликвидировать все воздушные цели не удалось", - указал Лысак.

По информации главы ОВА, повреждено местное коммунальное предприятие (одно админздание уничтожено, еще три - подверглись разрушениям). Также БПЛА задел транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Среди пострадавших-56-летний мужчина.

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