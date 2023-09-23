Попадание в такой объект – это всегда очень мощный не только огневой результат, но и морально-психологический.

Начальница пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала вчерашний удар Украины по Генштаба Черноморского флота РФ, отметив, что попадание в такой объект имеет всегда очень мощный как огневой, так и морально-психологический результат.

Об этом она сказала в эфире марафона единых новостей.

"Штаб - это мозговой центр, концентрация руководящего состава, сбор идей и замыслов. Попадание в такой объект – это всегда очень мощный не только огневой результат, но и морально-психологический. Ибо поражение пунктов управления-это всегда внесение дополнительно сумбура в управление войсками. В этом случае также управление войсками однозначно понесло потери, понесло нарушения, то есть налаженной системы нет. Время на ее восстановление-это время нам, чтобы реализовывать свои идеи", - отметила Гуменюк.

По ее словам, в условиях войны попадание в объект управления, пункт управления – это всегда результат.

Гуменюк заверила, что "бавовна" будет цвести, сезон продолжается".

"Таких целей у нас там много. И раскрывать все детали еще рано. Сюрпризы будут для них еще и еще. И они не имеют против них противодействия", - сказала она.

Начальница пресс-центра подчеркнула, что Украина ведет боевую работу по законным военным целям и работает только там, где это проверено, точно, достоверно.

В то же время предупредила, что враг пытается "создать синдром "ответочки" и давить на прифронтовые территории, осуществляя обстрелы.

"Но мы будем продолжать боевую работу и будем стараться защищать тех, на кого враг давит", - подчеркнула Гуменюк.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Вчера, 22 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли очередного удара по военной инфораструткре россиян в оккупированном Крыму. Был поражен штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

Сегодня Силы спецопераций Украины информировали, что в штабе ЧФ РФ в Севастополе вчера во время поражения проводилось совещание руководящего состава. Результатом спецоперации "Крабовая ловушка" являются десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

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