В частности, оккупанты выпустили из двух самолетов 10 ракет по Николаевской громаде.

Российские оккупанты за сутки выпустили более 170 различных боеприпасов по Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"За день россияне 12 раз обстреливали наши территории. Выпустили более 170 различных боеприпасов", - сообщил Живицкий.

В частности, под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.

"По Николаевской громаде в полдень два военных самолета, с территории врага, выпустили 10 ракет. В одном из сел громады разрушен гражданский жилой дом и хозяйственные сооружения в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей побило огороды и окна", - отметил председатель ОВА.

В то же время, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

"Почти в 15 часов россияне обстреляли из минометов село Белопольской громады. Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также уничтожено 2 фермерских трактора, сельхозяйство громады", - заявил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате обстрелов села Рыжевка Сумской области погиб 71-летний фермер. Повреждены домовладения и два трактора.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: