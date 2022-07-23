Российские оккупанты за сутки выпустили более 170 различных боеприпасов по Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"За день россияне 12 раз обстреливали наши территории. Выпустили более 170 различных боеприпасов", - сообщил Живицкий.
В частности, под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская сельская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.
"По Николаевской громаде в полдень два военных самолета, с территории врага, выпустили 10 ракет. В одном из сел громады разрушен гражданский жилой дом и хозяйственные сооружения в двух домохозяйствах мирных жителей. Также у людей побило огороды и окна", - отметил председатель ОВА.
В то же время, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
"Почти в 15 часов россияне обстреляли из минометов село Белопольской громады. Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также уничтожено 2 фермерских трактора, сельхозяйство громады", - заявил Живицкий.
Как сообщал УНИАН, сегодня в результате обстрелов села Рыжевка Сумской области погиб 71-летний фермер. Повреждены домовладения и два трактора.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).