По мнению главы Николаевской ОВА, россияне понимают, что город скоро отобьют украинские защитники.

В Херсоне оккупанты грабят "Эпицентр" и вывозят все незаконно забранные товары в Крым. Это свидетельствует о том, что российские солдаты готовятся к приходу в город ВСУ.

Такое заявление сделал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем традиционном обращении.

Сначала руководитель ОВА заявил, что новости не очень хорошие, так как Николаев бомбят. А далее рассказал о преступных действиях россиян в Херсоне.

"Пишут, что херсонский эпицентр грабят, вывозят [товары] в сторону Крыма. Жаль, если честно, собственников, но это показатель того, что оккупанты понимают, что скоро туда мы придем, и вот, наверное, воруют как в последний раз", — сообщил Ким.

Далее глава рассказал о получении Украиной высокоточных ракет. И пошутил, что России тоже они достанутся, но "есть нюанс". Таким способом Ким намекнул на удары ракетами по войскам РФ.

Напомним, 1 мая в Министерстве обороны подтвердили, что в Херсонской области ВСУ удалось добиться частичного успеха благодаря контрнаступлению. Однако ситуация в непростая: враг пытается удерживать занятые рубежи и оборудует не только вторую, но и третью линию обороны.

По оценкам экспертов из американского Института изучения войны, украинские защитники могут перебить поставки снабжения для российских подразделений на границе Херсонской и Николаевской областей. Это повлияет на способность врага противостоять контратакам ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: