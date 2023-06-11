Речь идет о кандидате наук Владимире Бутенко, который отправился воевать против Украины.

Вооруженные Силы Украины успешно "демобилизировали" вражеского доцента кафедры мостов и переправ Военного института академии ВС РФ.

Речь идет о кандидате наук Владимире Бутенко, сообщает Офицер ВСУ Анатолий Штефан, который известен в сети под позывными "Штирлиц".

Бутенко "довоевался" на одном из направлений фронта в Украине.

В Украине ликвидировали "пачку" россиян вместе с командиром

Напомним, что ранее проект "Штирлиц" сообщил о ликвидации "пачки" россиян вместе с закомандиром Петом Лузановым.

Речь идет о руководстве танкового батальона 5 бригады (так называемого "2 армейского корпуса" армии РФ). Также ВСУ избавили наши земли от майора Алексея Шмакова; старшего лейтенанта Владимира Вертепова; офицера и командира роты Вадима Соколова; офицера Сергея Колодия.

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