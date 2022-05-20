Выбора мариупольским учителям уже не оставляют, прямо и косвенно угрожая "негативными" последствиями.

В разрушенном российской армией Мариуполе оккупационные власти в течение мая собираются запустить четыре школы по одной в каждом районе города.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что на днях оккупанты устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Выбора педагогам не оставляют, прямо и косвенно угрожая "последствиями" – от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи,

По его информации, с сентября система образования в школах полностью перейдет на российские стандарты и программы, в них будут преподавать лишь три предмета – русский язык/литература, история России и математика.

"Важное замечание – математика не для повышения уровня, а тоже как процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику. Процесс денацификации можно считать официально запущенным. Ярость. Просто ярость", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, что, по информации СНБО Украины, россияне насильно русифицируют депортированных украинцев. В частности, вывезенных украинских детей заставляют проходить "языковые курсы", а учителей проходить "переквалификацию" перед началом нового учебного года,

Между тем из украинских школ уроки русского языка вскоре могут исчезнуть. Отдельно в школах Житомира ученики больше не будут изучать язык агрессора.

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