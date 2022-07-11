Эта РСЗВ способна запустить 40 ракет за 20 секунд, на расстояние до 20-ти км.

Воины 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уже уничтожают оккупантов чешскими "Вампирами". Это реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Соответствующее видео военные обнародовали у себя в Фейсбуке.

"Не хотели ребята спать, выезжают в поле "Грады", – коротко подписали видео бойцы, намекая, что чешские "Вампиры" – это аналог советских "Градов"

Стоит отметить, реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire поступили на вооружении Сил обороны Украины еще в апреле. По данным открытых источников, Украина получила около 20-ти таких установок.

Как УНИАН уже рассказывал, реактивная система залпового огня RM-70 калибра 122 мм была разработана в Чехословакии. Фактически, это копия советского БМ-21 "Град", но чешская разработка имеет определенные преимущества.

Эта РСЗВ способна запустить 40 ракет за 20 секунд, на расстояние до 20-ти км. Вместе с тем за обновленным современным шасси T-815-7 и аналогичной 122-мм системой с механизмом перезаряжания скрывается то, что отличает артиллерию XXI века от XX – цифровая система управления огнем.

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