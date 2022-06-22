Сейчас мобильное покрытие есть лишь у 20% региона.

На оккупированной Херсонщине россияне обещают до конца июля вернуть мобильную связь.

Об этом пишут российские СМИ.

Разрушенные башни мобильной связи планируют полностью восстановить на Херсонщине до конца июля. Сейчас покрытие региона связью составляет 20%.

На Херсонщине уже почти месяц не работает связь. С 30 мая украинские операторы мобильной связи, интернет-услуг и телефонии начали фиксировать сначала перебои, а затем полное отключение связи в Херсонской области.

Госспецсвязи констатировало, что в ближайшее время восстановить связь в области не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

Напомним, жителей временно оккупированного Херсона призывают эвакуироваться. Украинцы могут выехать даже через Крым. Особенно важно эвакуироваться семьям с детьми.

Военный эксперт Олег Жданов оптимистично оценивает шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета.

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