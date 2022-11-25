В военной разведке отмечают, что без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику.

В Главном управлении разведки Минобороны призвали иностранные компании прекратить производство чипов с поддержкой спутниковой системы ГЛОНАСС, благодаря которой РФ направляет ракеты на Украину.

В сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины отмечается, что российские ракеты не достигают целей без четких координат, которые определяют навигационные системы.

"Для направления ракет Россия использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, преимущественно ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что в российской навигационной системе есть слабое место - ГЛОНАСС зависит от микрочипов, которые производят иностранные компании.

"В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС - обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей. Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру", - пояснили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что ряд иностранных компаний сегодня продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС: Linx Technologies, Broadcom, Qualcomm, Telit, Maxim Integrated, TRIMBLE, Cavli Wireless (все - США); u-blox AG и STMicroelectronics (обе - Швейцария); Sierra Wireless и NovAtel (обе - Канада); Septentrio (Бельгия) и Antenova (Великобритания).

"Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам", - отметили в ГУР.

Они применяются минимум в таких видах оружия, как: беспилотники "Орлан-10" и Shahed-136, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч", ракеты "Искандер", "Калибр" и "Кинжал", а также авиабомбы и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

"Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий", - напомнили в ГУР.

Так, в ГУР подчеркнули: "иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность России, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и забрать функцию поддержки этой навигационной системы со всех своих устройств".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, разработала новый документ "Меры по повышению эффективности санкций".

В документе, среди прочего, указывалось, что анализ вооружение российской армии показывает широкое использование технологических компонентов производства США, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня.

Кроме того, ранее было опубликовано расследование, в котором говорилось о том, что в дронах камикадзе Shahed-136 найдены детали более 30 европейских и американских компаний.

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