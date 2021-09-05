Залужный также призвал украинцев доверять Вооруженным силам государства.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выразил желание проехаться на танке по Красной площади в Москве.

Об этом он рассказал в ответ на вопрос зрительницы в интервью журналистке Янине Соколовой.

- Хотел бы он проехаться танком по Красной площади? Хотели бы проехаться? - процитировала Соколова вопрос зрительницы.

- Ну, наверное, да. По-честному? Да, - ответил Залужный.

- С флагом, с музыкой? - Поинтересовалась ведущая.

- Да! Да! И по Арбату тоже, - добавил главнокомандующий.

- И по Арбату хотели бы прокатиться? - Уточнила Соколова.

- Да, конечно, - подтвердил Залужный.

- А проедетесь? - спросила ведущая.

- Ну, аккуратно. Потому что это памятник, - подытожил, улыбаясь, главнокомандующий ВСУ.

Залужный также призвал украинцев доверять Вооруженным силам государства.

"Я хочу попросить общество, попросить наших людей, чтобы они верили вооруженным силам Украины, верили Залужному, верили Павлюку, верили Шаптале и Вооруженным силам Украины. Мы - люди, которые все сердце и всю душу отдаем, и считаем, что подчиненные наши точно такие же. Верьте нам, спите спокойно. Мы по крайней мере сделаем все, что необходимо для вашего сна и для вашего счастья", - сказал главнокомандующий ВСУ Украины.

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Автор: Катерина Комолова