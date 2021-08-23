23 августа Украина отмечает День Государственного Флага.

В сети появилось видео, как в Москве недалеко от Красной площади в небо запустили украинский флаг.

Соответствующее видео опубликовала народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

Произошло это в День Государственного Флага Украины, 23 августа, возле храма Василия Блаженного.

"Тем временем в Москве", – подписала нардеп ролик.

Читайте такжеНад Донецкой областью подняли сине-желтый флаг на высоту 80 метровНа записи видно, что флаг подняли вверх с помощью четырех больших красных воздушных шаров. Кто именно запустил украинский флаг в небо, неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц