В Москве в небо запустили флаг Украины / скриншот
В сети появилось видео, как в Москве недалеко от Красной площади в небо запустили украинский флаг.
Соответствующее видео опубликовала народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале.
Произошло это в День Государственного Флага Украины, 23 августа, возле храма Василия Блаженного.
"Тем временем в Москве", – подписала нардеп ролик.
Читайте такжеНад Донецкой областью подняли сине-желтый флаг на высоту 80 метровНа записи видно, что флаг подняли вверх с помощью четырех больших красных воздушных шаров. Кто именно запустил украинский флаг в небо, неизвестно.
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