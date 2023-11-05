В Авдеевке есть достаточное количество заглубленных складов, до которых просто невозможно достать, отметил эксперт.

Бои за Авдеевку (Донецкая область) остаются в центре внимания. Ключевая опасность под городом - это южная "клешня" российских захватчиков.

Противники "пытаются из-под Донецка через Веселое, Опытное, Водяное - вот оттуда, с юга поддавить, подойти к дороге, которая питает Авдеевку", рассказал УНИАН военный эксперт Роман Свитан. "Опасность именно в районе Авдеевки - там не так Авдеевский коксохим, как южная клешня россиян…", - сказал он.

По его словам, даже если враги возьмут под полный оперативный контроль с помощью артиллерии эту дорогу, то "по большому счету для нас большой проблемы (это - Ред.) не несет, так как в самой Авдеевке, в самом гарнизоне, за 10 лет создано достаточное количество заглубленных складов, до которых достать просто невозможно".

В центре внимания Авдеевка - новости, которые сегодня стоит знать:

Возле Авдеевки в начале октября ситуация обострилась - россияне пошли на штурмы и пытались окружить город. Украинские защитники и защитницы дают оккупантам достойный отпор, РФ понесла очень серьезные потери.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что оккупанты у Авдеевки применили суицидальную тактику прорыва. По сведениям украинских властей, Россия во время наступательных действий потеряла примерно 4 тысячи человек.

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