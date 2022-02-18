Главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал взрыв автомобиля начальника "народной милиции" Дениса Синенкова.
По данным росСМИ, он назвал его "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева"
Кроме того, Пушилин заявил, что они намерены эвакуировать с Донбасса в Россию "сотни тысяч человек". При этом мужчины остаются, вывозят только женщин и детей.
Напомним, по информации СМИ, днем в Донецке прогремело несколько взрывов.
Тем временем на Донбассе власти самопровозглашенных "ЛДНР" объявили и проводят эвакуацию местных жителей в РФ.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за обострения ситуации на Донбассе. Он отметил, что боевики используют мирное население для эскалации конфликта.
А в Минобороны заявили, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.