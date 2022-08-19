Российские операции в инфопространстве оказались неумелыми, а фейки легко развеивались обнародованными разведданными.

После шести месяцев вторжения России в Украину ей не удалось завоевать позиции в киберпространстве.

Об этом написал глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг в статье для The Economist.

Так же, как и в случае с наземным вторжением, первоначальные онлайн-планы России, похоже, провалились. Использование страной агрессивных киберинструментов было безответственным и неизбирательным.

"Сейчас президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других частях мира", - отметил он.

Флеминг заметил, что многие из самых густонаселенных стран не согласились с просьбой ООН осудить Россию за ее вторжение. Он подчеркнул, что на общественное мнение в этих местах влияет информация, которая поступает из России.

По словам главы британской разведки, киберборьба России и Украины за влияние на мнение людей далеко за пределами непосредственного поля боя столь же жестока и разрушительна как и физическая война.

Он добавил, что за месяц до нападения на Украину российская военная разведка развернула вредоносную WhisperGate, чтобы уничтожить и испортить украинские правительственные системы.

А менее чем за час до вторжения в Украину Россия нацелилась на спутниковые сети ViaSat, которыми пользуются украинские военные, правительство и гражданские лица. Атака распространилась и на соседние страны, нанеся побочного ущерба ряде услуг, от ветровых электростанций до доступа к интернету.

Но эти проблемы совместными усилиями удалось быстро устранить.

По словам Флеминга, дезинформация в интернете быстро стала основной частью кампании России, которая ставила целью вызывая путаницу и хаос в Украине и за ее пределами. Россия уже использовала этот сценарий ранее, в том числе в Сирии и на Балканах. Он призван посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и обнародовать ложные нарративы о причинах действий России.

Флеминг добавил, что британская разведка приняла меры, чтобы противостоять этой искаженной информации - от предупреждений о начале войны до быстрого обнародования разведданных и опровержения российской лжи.

Он добавил, что планы РФ в кибервойне провалились еще и потому, что Украина является "чрезвычайно эффективным кіберзахисником", ведь с момента аннексии Крыма в 2014 году старательно развивала "цифровую крепость".

Раньше украинские хакеры рассказывали, как "положили" крупнейший российский видеохостинг Rutube.

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