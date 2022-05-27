Женщина прошла путь от радиотелефонистки до командирши отделения управления, но переломный момент в карьере случился, когда она увидела работу САУ.

Любовь Плаксюк стала первой женщиной-начальником артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины.

В Министерстве обороны рассказали историю этого храброго человека.

Плаксюк родом из городка Барановка на Житомирщине. До 2016-го она работала учительницей истории, но потом решила вступить в ряды ВСУ. Женщина прошла путь от радиотелефонистки до командирши отделения управления, но переломный момент в карьере случился, когда она увидела работу самоходной артиллерийской установки.

"Когда я увидела "Гиацинт-С" и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла, это – мое!" - вспоминает Любовь.

На досуге Плаксюк изучала работу номеров расчета, читала соответствующую литературу, узнавала о конструкции артустановок, а в 2019-м сделала первый выстрел из пушки на полигоне. Февраль 2022-го военная встретила в районе проведения ООС в должности командирши батареи самоходного артдивизиона.

"Если цель нужно "подавить", чтобы она не смогла работать, достаточно попасть снарядом от пушки "Гиацинт-С" в радиусе 50 метров. Если же стоит задача цель уничтожить, нужна другая точность попадания... Артиллерия – очень сложная наука, изучение которой никогда не останавливается", – рассказывает Плаксюк.

По состоянию на конец прошлого года в ВСУ служили 57 тысяч украинок, то есть почти 22% всего личного состава. Из них около 32 тысяч - именно военные (более 12% личного состава), а 3,5 тысячи - старшие офицерши. В прошлом году впервые одно из командований ВСУ возглавила женщина - Татьяна Остащенко.

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