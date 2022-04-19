По его словам штурмы периодически проводятся, но наши бойцы дают достойные ответы.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко не подтвердил информацию о жертвах и фактах массового поражения от сброса сверхмощной бомбы на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Нет информации ни о массовом поражении населения, ни о поражении военных", - сказал он.

По штурмах "Азовстали", то глава администрации сообщил, что такие штурмы проводятся "постоянно периодически", но наши бойцы пока защищены и дают достойные ответы, а над Мариуполем реет украинский стяг.

Блокада Мариуполя и "Азовстали": что известно

Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Сегодня нардеп Сергей Тарута заявил, что оккупанты сбросили бомбу на больницу возле Азовстали под завалами находятся около 300 человек, в том числе дети.

Однако Андрющенко заявил, что район "Азовстали" действительно находится под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб, однако люди там не скрываются.

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