РФ, вероятно, готовит масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины, считает Денисенко.

Варианты новых крупных наступлений России никто не отменял. Страна-агрессор сосредоточила большие резервы, отметил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Сейчас Кремль сосредоточился на относительно небольших участках фронта на Донбассе, но вместе с тем РФ накопила много живой силы и техники: "Возможно, она (техника) не самая новая, но она есть, и ее достаточно много. Планы по широкомасштабному наступлению на самом деле никто не отменял".

По словам Денисенко, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов до сих пор мыслит категориями "24 февраля". "Все то, что мы видим со сменой военных округов РФ, окончательное утверждение руководителей этих округов, говорит о том, что Герасимов из Генштаба ВС РФ продолжает мыслить категориями условного 24 февраля", - сказал эксперт.

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Денисенко добавил, что РФ, вероятно, готовит масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины с целью окружения крупных группировок украинских сил: "Думаю, что им ничего не удастся, но то, что они разрабатывают такие планы, я в этом более чем уверен".

Россия готовит новое наступление - что известно

В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.

Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.

В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.

Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.

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