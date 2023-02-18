России выгодно продолжать войну на истощение.

Министр обороны Германии Борис Писториус уверен, что у российской армии нет ресурсов на новое крупное наступление в ближайшее время.

В комментарии Welt TV Писториус отреагировал на слухи о возобновлении Россией масштабного наступления в годовщину вторжения 24 февраля. "Есть определенная тенденция ожидать этого. Лично я в это не верю", - сказал он.

"Я считаю, что Россия тянет время и хочет продолжать эту войну на истощение", - добавил немецкий министр.

Россия готовит новое наступление – что известно

В настоящее время Россия сосредоточила все усилия на возобновлении попыток захватить Донбасс до установленного Путиным срока – марта. 17 февраля бои продолжались на пяти направлениях.

Вместе с тем наступательные действия Кремль ведет за счет огромных потерь среди личного состава и техники. Ярким примером тому может послужить провал штурма на Угледарском направлении – ВСУ разгромили целую 155-ю бригаду морпехов.

По мнению Института изучения войны, России выгодно преувеличивать масштабы наступления в целях пропаганды для своей аудитории. Это является и частью ИПСО на украинцев.

Однако ЦРУ констатирует, что ближайшие шесть месяцев будут решающими в войне и в конечном итоге должны заставить Путина смириться з поражением и пойти на мирные переговоры.

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