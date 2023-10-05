Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Оккупанты продолжают попытки восстановить утраченное положение на разных направлениях фронта. За прошедшие сутки попытки фиксировали возле Григоровки, Клещиевки, Андреевки и Авдеевки в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

В целом отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении Генштаба.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Равнополь Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дубравы Донецкой области.

При этом, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешные удары по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Ситуация на фронте - это надо знать

По состоянию на вечер 4 октября Генштаб информировал, что с начала суток войска оккупантов атаковали почти на всех направлениях фронта. В частности, на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях. Отмечалось, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В то же время Генштаб проинформировал, что на Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка и Андреевка Донецкой области.

Аналитики американского Института изучения войны констатируют продвижение вперед украинских сил вблизи Бахмута и на Западе Запорожской области в эти дни.

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