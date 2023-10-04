В частности, на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

Российские войска за 4 октября атаковали на нескольких направлениях фронта.

Генштаб ВСУ сообщает, что произошло 45 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Война в Украине - ситуация на фронте 4 октября

Отчитываясь о ситуации на "горячих" направлениях фронта, в Генштабе отметили:

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на Купянском направления Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области; противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголевка, Новомлинск, Лиман первый, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области;

направления Силы обороны отразили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области; противник нанес авиационные удары возле Подолов Харьковской области и Куземовки Луганской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Фиголевка, Новомлинск, Лиман первый, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; на Лиманском направления силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дубравы Донецкой области; противник нанес авиационные удары неподалеку Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, спорное, Раздолевка Донецкой области;

направления силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дубравы Донецкой области; противник нанес авиационные удары неподалеку Новоселовского, Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Северск, Верхнекаменское, Федоровка, спорное, Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направления оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка и Андреевка Донецкой области; захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов хромовое, времен Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области;

направления оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка и Андреевка Донецкой области; захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов хромовое, времен Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк и Александро-Шультино Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направления силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области;

направления силы обороны отразили все атаки врага в районах Авдеевки и Ласточкиного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области; на Марьинском в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области; противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки; под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области;

в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, 6 атак в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области; противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки; под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногорвка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области; на шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области; оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районах ивового и Работиного Запорожской области. От авиационных ударов пострадали Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.

"На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Понятовка, Никольское Херсонской области и город Херсон. В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. На Авдеевском направлении силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Также враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

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