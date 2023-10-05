Геолокационные кадры подтверждают продвижение защитников на Запорожском направлении.

Украинские силы за прошедшие сутки продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области незначительно продвинулись вперед, констатируют аналитики американского Института изучения войны.

"Украинские силы продолжали наземные атаки на железнодорожную линию между Клещиевкой (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевкой (10 км юго-западнее Бахмута), и украинский Генштаб заявил, что украинские силы достигли частичного успеха вблизи этих населенных пунктов. Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Новопрокоповки (5 км к юго-востоку от Работиного) на западе Запорожской области, а украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работиного. Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к линии российских окопов на линии Работино-Копани (5 км северо – западнее Работино)", - говорится в отчете.

Российские силы в свою очередь продолжали ограниченные контратаки вблизи Бахмута, но не продвинулись.

Видео дня

"Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции у Григоровки (6 км северо-западнее Бахмута) и Андреевки. Российские источники утверждали, что 3 и 4 октября российские войска совершили контратаку под Андреевкой", – отмечают аналитики.

Ситуация на фронте - последнее от Генштаба

Вчера Россия атаковала почти на всех направлениях фронта. На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Вербового и Работиного Запорожской области. На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григоровка и Андреевка Донецкой области.

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