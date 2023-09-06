Очередная атака РФ на украинскую столицу была комбинированной.

Под утро 6 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, большинство вражеских целей было направлено на украинскую столицу. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что атака была комбинированной.

"Предварительно, из района Саратовской области, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО", – отметил он.

По словам Попко, в Киеве, предварительно, без жертв и разрушений. Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными силами после обобщения данных.

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Обновлено (07:20): В ГСЧС сообщили о последствиях удара по Киевской области.

"Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов. 6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты. Жертв и пострадавших не обнаружено", – говорится в сообщении.

Удар по Украине 6 сентября - это надо знать

В 22:34 Воздушные силы зафиксировали, что россияне осуществили запуск нескольких групп ударных БПЛА. Ими был атакован Измаильский район Одесской области. В результате удара есть разрушения и жертва.

Около 04:30 стало известно об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности для Умани, Киева и Киевщины. Столичные власти информировали о работе ПВО в регионе.

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