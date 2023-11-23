Также ВСУ за сутки уничтожили 20 танков, 33 артиллерийские системы, 36 боевых бронированных машин.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1130 российских захватчиков, общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 321 тысячу 800 человек. Об этом говорится в обновленных данных Генштаба.

Кроме того, за сутки ВСУ превратили в металлолом немало вражеской техники.

В частности, уничтожено 20 танков (5466 с начала войны), 36 боевых бронированных машин (всего 10224), 33 артиллерийские системы (7802), 3 РСЗО (902), 2 средства ПВО (591), 15 БПЛА оперативно-тактического уровня (5799), 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн (10198) и 2 единицы специальной техники (1107).

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Неизменным осталось количество уничтоженных с начала войны самолетов 323, вертолетов - 324, крылатых ракет 1564, кораблей/катеров – 22, подводных лодок – 1.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщали аналитики Института изучения войны, российские оккупанты продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск к востоку от Синьковки. Также оккупанты завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.

Всего за минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения, наибольшее количество атак произошло на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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