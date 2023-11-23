При этом в ISW указали на ряд так называемых "побед" оккупантов, о которых заявили российские военкоры.

Российские оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом речь идет в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск к востоку от Синьковки. Также Оккупанты завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.

При этом, аналитики Института отметили, что по данным российских военкоров, оккупанты продвинулись в районе Серебрянского леса, но ISW не нашел визуальных доказательств этого утверждения.

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Кроме того, в ISW отметили, что по данным российских военкоров, российские войска успешно закрепились на северной окраине Клещиевки, хотя аналитики Института не увидели визуального подтверждения этого утверждения. Также пропагандисты сообщали, что оккупанты продвинулись в районе Марьинки и Новомихайловки, хотя ISW также не увидел визуального подтверждения этого утверждения.

Также в Институте сообщили, что оккупанты активизировали наступательные операции возле Авдеевки.

Война в Украине: новости

22 ноября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский информировал, что оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий на Таврическом направлении и сбрасывают КАБы с самолетов Су-35. Он отметил, что Силы обороны держат оборону на Авдеевском направлении и продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Потери врага в живой силе и бронетехнике растут.

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