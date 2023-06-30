Российские захватчики также провели несколько атак на Марьинском направлении, но они тоже были отбиты.

Российские оккупанты пытались наступать в районах нескольких населенных пунктов на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, но просчитались.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 18 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие. Там он совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

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"На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области", - сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и спорного и Раздолевки Донецкой области.

"На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

На этом направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки.

"В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области, а также совершили обстрелы около 15 населенных пунктов.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на этих направлениях российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 30 июня, Генштаб заявил, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и один - по их зенитно-ракетному комплексу.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

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