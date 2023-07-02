Взрыв произошел на окраине города, где оккупанты обустроили базу на захваченной ферме.

В Мелитополе мощный взрыв прогремел на военной базе российских оккупантов. Грохот слышал весь город. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Вчера приблизительно в 19.30 в Мелитополе прогремел один мощный взрыв, который слышали жители всего города. Взрыв произошел на севере нашего города вблизи поселка Семеновка, там где враг захватил ферму, и именно на этой ферме была расположена одна из военных баз врага", – сообщил он.

По словам Федорова, вчера у мелитопольцев была возможность наблюдать за работой "дырявой ПВО" россиян. Он отметил, что пока по этому эпизоду нет подробностей, но часто из-за работы вражеской ПВО страдают частные дома горожан.

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Ситуация в Мелитополе – последние новости

Ранее Федоров рассказал, что россияне запустили в работу несколько мобильных крематориев, чтобы скрыть реальные потери своих войск. Вонь от работающих крематориев отравляет жизнь жителям прилегающих районов.

По данным местных жителей, в ряде населенных пунктов Мелитопольского района заметно активизировались российские оккупанты. Военные РФ массово перебираются ближе к морю. Оккупанты занимают пустующие дома местных жителей по наводке коллаборантов из местных администраций.

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