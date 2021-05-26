В ОБСЕ считают, что надо сделать все, чтобы провести разминирование территорий, развести силы и средства, освободить заложников, а также открыть больше КПВВ.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид отмечает важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и отвода вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмид сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Она пояснила, что ей необходимо было посетить Украину, чтобы воочию увидеть обстановку на линии соприкосновения на Донбассе и дать оценку текущей ситуации.

«Для меня это очень важно. Потому что во время этого кризиса, который уже длится много лет, он имеет ужасное влияние на жизнь людей, живущих в районах, пораженных конфликтом. Ситуация с COVID-19 только усложнила эти трудности... К сожалению, в течение последних нескольких месяцев мы увидели, что там растет напряжение, нарушение режима прекращения огня увеличилось. И такая ситуация фиксируется ежедневно нашей Специальной мониторинговой миссией. Я думаю, что это напоминает нам о хрупкости ситуации и также о том, что критически важно соблюдать режим прекращения огня и отвести вооружения».

Читайте такжеЗа прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов (видео)

Она заверила, что в ОБСЕ преданы урегулированию ситуации и улучшению жизни людей.

«Я считаю, что важно укрепить то, что уже сейчас было достигнуто. Мы должны сделать больше», - заявила Шмид.

Также она отметила, что нужно приложить усилия, чтобы на линии разграничения открыть больше контрольных пунктов въезда-выезда, провести разминирование территорий, развести силы и средства и освободить заложников.

Шмид подчеркнула, что в этом году ОБСЕ и председательствующая в организации Швеция полной мерой привержены поддерживать все усилия по урегулированию ситуации на Донбассе на основе минского процесса переговоров в Трехсторонней контактной группе и переговоров в нормандском формате. «Потому что полное выполнение Минских соглашений... - это единственный способ выхода из кризиса», - убеждена Шмид.

Генеральный секретарь ОБСЕ отметила, что Специальная мониторинговая миссия сталкивается с ограничениями в свободе передвижения для доступа к определенным территориям, но играет важную роль для поддержания диалога и способствует установлению локального режима прекращения огня для восстановления объектов инфраструктуры.

Отдельно она сказала, что СММ косвенно отслеживает ситуацию, которая происходит в оккупированном Крыму, а также посылает патрули миссии для ознакомления с ситуацией на пунктах пропуска на административной границе с оккупированным полуостровом.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе отслеживает нарушения режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и установление устойчивого мониторинга участка российско-украинской государственной границы, не контролируемого правительством Украины, а также вывод с территории нашего государства всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, включая разоружения всех незаконных групп.

Мандат СММ распространяется на всю территорию Украины, включая Автономную республику Крым и Севастополь.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко