Война в Украине напоминает ему Первую мировую, пояснил Дэвид Грандж.

Война в Украине напоминает Первую мировую, но все же является уникальной, и украинцы в ней обладают большим преимуществом, потому что знают, за что воюют.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" известный американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж, который прошел Вьетнам, Ирак, Северную Македонию и Косово. По его словам, кое-что является неизменным во всех войнах.

"В войнах некоторые вещи никогда не меняются. Политика является определяющей. Боеприпасы являются необходимыми. Солдат надо тщательно тренировать. И вы должны обладать мотивацией для войны. Это - одно из преимуществ Украины, потому что у Украины мотивация есть", - заявил он.

По словам Гранджа, Украина - на стороне добра, и у украинцев есть причина, чтобы идти в бой. В то же время, как отметил генерал, у многих россиян, которых бросают в бой, даже если они поддерживают Россию, на самом деле нет причин воевать.

"Почему они там? Сами военные этого не понимают. А украинские военные понимают. Поэтому у вас большое преимущество в моральном измерении - воевать за свою страну и за свой народ. И это важно в каждой войне. И это было нашей проблемой во Вьетнаме. Я помню Ирак, Бейрут, Балканы - везде, где мы были. И это важный фактор. Иногда, он важнее оружия. Также важно понимать, что война в Украине уникальна. Это напоминает Первую мировую, когда у вас есть эта окопная война, когда чередуются статические фазы, оборона, снова статика, наступление... Но при этом в небе применяются высокие технологии. Они повсюду, и от них невозможно спрятаться. Дроны, РЭБ и так далее", - сказал он.

Грандж подчеркнул, что это очень уникальный опыт, и США учатся на этом.

"Поэтому мы должны использовать это в нашу пользу в наших следующих конфликтах, которые точно будут. США участвовали в войнах постоянно с начала своего существования. Поэтому гибридная война, но некоторые вещи остались неизменными. Есть новые технологии, тактики, к которым нужно адаптироваться. И Украина неплохо справляется. И США будут использовать это в будущем", - добавил американский генерал-майор.

Экс-командующий силам НАТО в Европе оценил армию РФ

Ранее Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что российская армия сейчас на 15% больше, чем на тот момент, когда она напала на Украину. "За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000", - сказал он.

Этот процесс объясняется снижением призывного возраста с 30 до 27 лет в РФ, акцентировал генерал. По словам Каволи, такими темпами уже в ближайшие годы Москва сможет увеличить количество призывников на 2 миллиона.

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