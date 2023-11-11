По мнению Александра Мусиенко, скоро в войне будет экватор.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не согласен с мнением Валерия Залужного по изменению фазы войны.

В интервью для УНИАН Мусиенко отметил, что война еще не стала позиционной, но существуют вызовы и угрозы, что она может стать таковой.

"Я не согласен, что война стала позиционной по состоянию на сейчас. Существуют вызовы и угрозы, что она может стать такой, если не будет достаточной воли у наших партнеров для продолжения борьбы и обеспечения украинских потребностей необходимым оружием, силами и средствами. И мне кажется, что нашу ситуацию сейчас можно сравнивать не с Первой, а со Второй мировой. На сегодня есть много аналогий и параллелей, например, с битвой за Италию", - сказал эксперт.

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Он напомнил, что во время битвы за Италию планировалось, что наступление союзников с высадкой на Сицилии будет растянуто на несколько недель, когда британские, а затем американские войска присоединились.

"Американцы уже отказались от идеи, потому что были потери и не могли реализовать поставленные цели. Однако британцы продолжали борьбу и настаивали на том, что эта операция может завершиться успешно. В конце концов сопротивление нацистов в Италии было сломлено", - добавил Мусиенко.

По мнению эксперта, сейчас мы подходим к той точке в войне, когда есть такая середина, то есть миттельшпиль.

"И сейчас, помимо непосредственно действий армии "на земле", весит фактор воли и фактор уверенности в борьбе и достижении целей. Это очень важно", - подчеркнул Мусиенко.

Резонансные заявления Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что в текущей войне, скорее всего, прорыва защиты российских оккупантов не будет, а соответственно линия фронта существенно не изменится.

По мнению полковника Олега Жданова, Запад не устал от развязанной Россией войны против Украины, и статья Залужного - "больше холодный душ для Запада".

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