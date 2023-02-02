Американские военные провели секретный брифинг для конгрессменов, содержание которого попало в прессу.

Украина вряд ли сможет выбить российские войска из Крыма в ближайшем будущем. Об этом заявили высокопоставленные чиновники министерства обороны США на секретном брифинге для оборонного комитета Палаты представителей американского парламента, пишет Politico.

"Неясно, что привело докладчиков к такой оценке. Но четким указанием, как сообщили три человека, непосредственно осведомленные о содержании брифинга в четверг, было то, что Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова", – пишет издание.

По словам четвертого источника, на брифинге информация подавалась более двусмысленно, однако общая суть заключается в том, что победа Украины не является гарантированной.

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Официальные спикеры Пентагона отказались комментировать содержание секретного брифинга, но сделали общее заявление:

"С точки зрения способности Украины воевать и возвращать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя", – сказала журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Издание напоминает, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли тоже достаточно сдержан в отношении способности Украины изгнать захватчиков.

"В этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские войска со всей — каждой пяди оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно", – заявил он на встрече в Рамштайне 20 января.

Планы по освобождению Крыма

Россия де-факто контролирует Крымский полуостров с конца февраля-начала марта 2014 года. Страна-оккупант распространила на него свою административно-правовую систему и активно преследует всех, кто не согласен с оккупацией.

После поражения в Харьковской области и особенно под Херсоном российское командование начало готовиться к обороне в Крыму.

Военные аналитики прямо отмечают, что битва за Крым начнется сразу после освобождения Мелитополя.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что украинская армия может освободить Крым до конца лета.

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