В течение марта-апреля враг попытается добиться максимального продвижения на фронте, считает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин решил начать новое большое наступление в Украине, чтобы улучшить стратегическое положение России в преддверии мирных переговоров. Их Кремль попытается организовать уже в мае.

Об этом заявил военный обозреватель Алексей Арестович на стриме у российской оппозиционной журналистки Юлии Латыниной.

"Если смотреть на стратегическом уровне, перспектив у России нет, Россия задыхается", – заявил он.

По мнению Арестовича, в условиях неудач на фронте и дальнейшего ужесточения западных санкций "даже котам на помойках очевидно", что России нужно прекращать войну ввиду недостижимости военной победы. Большое наступление, считает обозреватель, должно вывести РФ на максимально благоприятную переговорную позицию.

"[Переговоры], по их замыслу, должны начаться где-то в мае. А до мая – март, апрель – они должны отчаянно наступать. (...) Чтобы, когда время дойдет до переговоров, сказать: "Давайте, зафиксируемся там, где мы сейчас стоим", – говорит Арестович.

При этом он полагает, что россияне надеются к началу переговоров выйти на линию Покровск (50 км к северо-западу от Авдеевки) – Славянск – Купянск.

Россия готовит большое наступление

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Россия готовит новое большое наступление, которое Кремль может приурочить к годовщине полномасштабного вторжения.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия уже начала свое большое наступление в Украине и будет постепенно наращивать масштаб. Пик этой операции эксперт ожидает в марте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готовится отражать новое большое наступление РФ. По его словам, 24 февраля 2022 года в любом случае было намного более тяжелым для Украины, чем нынешнее наступление врага.

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