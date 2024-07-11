Россия подавляет высокоточное западное оружие в Украине с помощью своих средств электронного противодействия.

Препятствование России нанесению ударов высокоточным оружием, предоставленным Украине Западом, показывает, что все еще существуют варианты использования неуправляемой артиллерии в технологически продвинутой войне, сообщил The Wall Street Journal финский генерал Эса Пулккинен.

Оружие, управляемое с помощью системы GPS, обеспечивает точные удары по вражеским целям и имело решающее значение для некоторых предыдущих контрмер Украины против России во время войны.

Высокомобильная артиллерийская ракетная система М142 (HIMARS), которая может поражать цели на расстоянии до 50 миль, когда-то рассматривалась как жизненно важный спасательный круг для Украины, который поможет остановить наступление России летом 2022 года.

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Но то самое высокоточное оружие, которое поставляет Запад, становится неэффективным, поскольку Россия адаптируется на поле боя и участвует в радиоэлектронной войне.

Эти методы включают в себя глушение или подмену системы GPS в оружии, чтобы оно сбилось с курса. Эти средства электронного противодействия часто дешевы и могут также использоваться против дронов. И Украина, и Россия участвуют в электронной войне.

Эти меры также предотвратили запуск американо-шведской управляемой бомбы малого диаметра наземного базирования с дальностью действия 94 мили, которую Украина получила в начале февраля.

Генерал-лейтенант Эса Пулккинен, постоянный секретарь министерства обороны Финляндии, рассказал что радиоэлектронная борьба показала, что менее совершенные неуправляемые артиллерийские снаряды все еще можно использовать.

"Они невосприимчивы к любому типу помех и направятся к цели независимо от того, какой тип средств радиоэлектронной борьбы там может быть", - сказал Пулккинен.

По данным The New York Times, высокоточное оружие было в центре внимания более широкой оборонной стратегии США, но в Украине война в основном ведется с использованием неуправляемой артиллерии.

Война в Украине - производство снарядов

В результате США и другие страны Запада увеличили производство неуправляемых артиллерийских снарядов. Представители Пентагона заявили, что США намерены увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, стреляющих из гаубиц, до 100 000 в месяц к 2025 году.

Президент США Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить свое промышленное производство, чтобы не отставать от российского производства оружия и боеприпасов.

"Мы не можем допустить, чтобы альянс отстал", - заявил Байден на открытии рабочего заседания саммита. Он добавил, что все члены НАТО обязуются расширить свой промышленный потенциал.

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