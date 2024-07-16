Также прокуратура готовит подозрения еще двум российским командирам.

Российский генерал, который отдавал приказы бить по "Эпицентру" и Оскольской и Печенежской плотинах, родился в Чугуеве Харьковской области.

Об этом глава областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал в интервью изданию "Думка". По его словам, сейчас командующему 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Олегу Маковецкому готовится подозрение по статье 441 (Экоцид) Уголовного кодекса Украины.

Также прокуроры находятся на завершающей стадии расследования обстрела строительного гипермаркета "Эпицентр" в Харькове. "Подозрения будут объявлены трем командирам 6-й армии, которые приказывали бомбить Харьков в мае и июне 2024 года. Один из фигурантов дела - опять же генерал из Чугуева", - добавил он.

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Кроме того, сейчас планируются подозрения трем российским захватчикам, которые пытали военнопленных в Волчанске, во время недавнего наступления войск РФ. От их действий пострадали украинские защитники из Винницкой области.

Что известно о Маковецком

Мужчина родился 6 октября 1966 года в Чугуеве. Он окончил Качинское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина и Военную академия Генерального штаба ВС РФ.

Согласно данным "Книги палачей украинского народа", по приказу этого генерала российские авиационные подразделения осуществляли бомбардировки населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

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