Командование "сдал" один из пленных оккупантов во время допроса.

Приказы о бомбардировке мирных жителей Харьковской области отдает генерал-майор РФ Олег Маковецкий. Он родился в Чугуеве (Харьковщина).

Об этом рассказал один из пленных - подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы, дислокация Воронеж.

По словам пленника, приказ бомбить мирные украинские города отдавал российский генерал-майор Олег Маковецкий.

Генерал-майор Олег Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Российское командование отметило Маковецкого за бомбардировку сирийских городов.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Харькове военнослужащие Нацгвардии задержали российского пилота из сбитого истребителя, который обстреливал украинские города.

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