По его словам, Россия может еще долго воевать в Украине.

Глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер заявил, что "остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами".

"Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны", - добавил Бригер в интервью газете Die Welt.

По его словам, Украина располагает небольшим количеством бригад, тогда как у России "были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии".

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"Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", – убежден генерал.

Глава комитета ЕС по военным делам утверждает, что оккупационная армия способна продолжать воевать в Украине "еще очень длительное время".

"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", – подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, 22 августа бойцы 47-й ОМБР подтвердили, что прорвались в Работино, которое было для ВСУ самым большим препятствием в продвижении в сторону Токмака.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что украинские бойцы продолжают освобождать свои территории "на методической, системной основе".

По последним данным ВСУ освободили уже 43 квадратных километра вокруг Бахмута.

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