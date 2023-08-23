Президент Украины рассказал об общении с Байденом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины работают над тем чтобы как можно быстрее освобождать от россиян нашу территорию.

Перед Украиной стоит тяжелая задача, рассказал глава государства на брифинге, который состоялся после завершения третьего саммита Крымской платформы. "Насчет контрнаступления - посмотрим на результат. Я верю в наш народ, в наши Силы обороны и ВСУ. Работаем как можем, как можно быстрее освобождать наши города и села. Трудная задача", - сказал он.

Президент добавил, что видит постоянную поддержку наших партнеров и постоянно ведет диалог с президентом США Джо Байденом и другими партнерами Европейского Союза и нашими друзьями с других континентов.

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Зеленский отметил, что сейчас украинская и американская сторона во время диалога поднимают различные вопросы, в частности, говорят о "формуле мира", о поставках оружия, об усилении противовоздушной обороны.

"Что касается некоторых опасных голосов в США, в Конгрессе - я уверен, что нам будет непросто, они звучат, я рад, что у нас двухпартийная поддержка в Конгрессе, и общая высокая поддержка в обществе и поддержка Белого дома", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что выборы в США повлияют на поддержку Украины. "У вас, конечно, будет тяжелый год - год выборов. Это, безусловно, окажет влияние на поддержку Украины. Несомненно, это может повлиять как положительно, так и отрицательно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка США не спадала. С нашей стороны мы отдаем все свое время, чтобы работать с США и надеемся, что американские друзья и партнеры останутся друзьями и партнерами", - заявил глава государства.

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Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинское контрнаступление началось. Наши воины имеют успехи на юге и востоке государства.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что украинские бойцы продолжают освобождать свои территории "на методической, системной основе". Стоит отметить, что ряд западных государств, в частности, и США обещали поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

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