Сергей Гайдай дал совет жителям, как подготовится в украинскому контрнаступлению.

Российские оккупанты будут переодеваться в украинцев и заходить колоннами в населенные пункты оккупированного Донбасса.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в новом выпуске программы "Аргумент".

"Захватчики переодеваются в украинскую форму, берут украинские флаги и колоннами заезжают в села. Когда счастливые местные жители выходят их встречать, то сразу же попадают в ловушку. Оккупанты боятся, что местные жители будут сливать информацию об их передвижении и нахождении техники, личного состава и складов. Я бы посоветовал людям не поддаваться на такие провокации - мы скажем, когда их территории будут деоккупированны", - сказал он.

Гайдай дал совет жителям, как подготовится в украинскому контрнаступлению.

"По возможности нужно уезжать подальше от линии фронта или находиться в укрытии. Оккупанты могут сами обстреливать мирные села, чтобы озлобить население и настоить его против ВСУ", - добавил он.

Война в Украине: какая ситуация на Донбассе

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

В последнее время оккупанты и коллаборанты выходят на связь с украинскими военными и властью, предлагая сотрудничество. Это происходит на фоне успехов украинской армии.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о сложной ситуации в деоккупированных Святогорской и Лиманской территориальных громадах.