Под вечер враг трижды ударил по Красногригоровской общине.

Русские оккупанты вечером обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. Под вечер трижды ударили из РСЗО по Красногригоровской общине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупационные войска почти ежедневно обстреливают Никополь и Марганец.

В частности, сегодня ночью россияне всю ночь обстреливали Никопольский район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали территории Никопольской, Марганецкой и Мировской общин. Предварительно, люди не пострадали.

Как сообщил сегодня, 6 октября, председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук, на сегодня в Никополе и Никопольском районе в результате обстрелов и ракетных ударов российских войск разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тысячи частных домов. До начала широкомасштабной войны РФ против Украины в Никополе проживали 120 тысяч человек. С 24 февраля из Никополя и Никопольского района выехали более 80 тысяч человек.

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