Русские оккупанты вечером обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.
"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. Под вечер трижды ударили из РСЗО по Красногригоровской общине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.
Как ранее сообщал УНИАН, оккупационные войска почти ежедневно обстреливают Никополь и Марганец.
В частности, сегодня ночью россияне всю ночь обстреливали Никопольский район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Под обстрел попали территории Никопольской, Марганецкой и Мировской общин. Предварительно, люди не пострадали.
Как сообщил сегодня, 6 октября, председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук, на сегодня в Никополе и Никопольском районе в результате обстрелов и ракетных ударов российских войск разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тысячи частных домов. До начала широкомасштабной войны РФ против Украины в Никополе проживали 120 тысяч человек. С 24 февраля из Никополя и Никопольского района выехали более 80 тысяч человек.