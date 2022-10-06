Коллаборанты и боевики четко понимают, что на территории России их никто не ждет.

Оккупанты и коллаборанты выходят на связь с украинскими военными и властью, предлагая сотрудничество. Это происходит на фоне успехов украинской армии.

Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, боевики "ЛНР" находятся в депрессивном состоянии. Они собираются для того, чтобы обсудить, что делать после освобождения Луганской области.

"Настроение довольно депрессивное. Они понимают, что... Ну, люди, умеющие думать, черпают информацию из разных источников. То, что показывает телевизор российский - это хорошо, но они же владеют оригинальной информацией. Давайте лишь взглянем на подписание этих бумажек в Кремле главных гауляйтеров. Можно улыбаться сколько угодно, можно, как мушкетеры, руки пожимать. Надо было взглянуть на их глаза - глаза не лгут. Им трудно перестроить взгляд. Там взгляд напуганных, растерянных людей", - сказал Гайдай.

По его словам, самая большая проблема коллаборантов, которую они осознают, - это то, что их не выпустят за пределы Луганской области. Гайдай подтвердил, что предатели пытались бежать в РФ во время контрнаступления на Харьковщине, но их не выпустили.

"Я думаю, что все эти "ЛНРовские" войска, когда будут пытаться бежать в РФ, на территории России выставят заградительные отряде. Они их пускать не будут. Какие-то непонятные вооруженные люди. Они не пустят крупные формирования вооруженных людей к себе на территорию. Они заставят их воевать", - сказал Гайдай.

Контрнаступление ВСУ-что известно

Владимир Зеленский 4 октября передавать, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов.

ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

5 октября председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: