По его словам, на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на Южном направлении и на Донбассе остается крайне сложной.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Ситуация на Южном направлении и на Донбассе остается крайне сложной... Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области. Пытаются организовать там какие-то свои непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие. Конечно, это для них бесперспективно", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул: "Чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой России, самих россиян. Ведь кто же еще заплатит за оккупацию чужой земли?".

Также на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении, добавил президент, российские войска накапливают потенциал для ударов.

"Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем мы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и глупых химер", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска создают новую группировку войск на Слобожанском направлении. Их цель - установить контроль над захваченными территориями.

Вас также могут заинтересовать новости: