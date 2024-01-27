Штаты и союзники сосредоточатся на усилении Украины и ее армии.

Администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины. Она должна уменьшит акцент на деоккупации захваченных РФ территорий и сосредоточиться на помощи в отражении новых вражеских наступлений. Ключевым будет укрепление Вооруженных сил и экономики Украины.

Как пишет The Washington Post, этот план резко отличается от прошлогоднего. Тогда Штаты и союзники направляли в Украину тренеров и современное оборудование, чтобы быстро оттеснить российские войска. Теперь же идея состоит в том, чтобы Украина удержала свои позиции и стала сильнее до конца года.

Как отмечается, планы США являются частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, которые поддерживают Украину, обещая ей долгосрочную безопасность и экономическую поддержку - как учитывая необходимость, с учетом "неутешительных результатов прошлогоднего контрнаступления и убеждения, что аналогичные усилия в этом году, вероятно, принесут такой же результат, так и демонстрации непоколебимой решимости президенту России Владимиру Путину".

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По данным издания, каждая сторона готовит документ с конкретными обязательствами сроком до десяти лет. В частности, соглашение с Британией предусматривает вклад в "морскую безопасность, воздушное пространство, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику" Украины, а также фискальную поддержку и доступ к ее финансовому сектору. Следующее соглашение, вероятно, будет подписано с Францией.

"Этой весной администрация надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, над которыми сейчас работает Государственный департамент по благословению Белого дома - при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиард долларов будет одобрен неуступчивым Конгрессом", - пишет издание.

Гарантии от США

По словам американских чиновников, документ будет включать:

поддержку краткосрочных военных операций;

развитие будущих ВСУ, способных сдерживать агрессию РФ;

конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины;

обещания, которые будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

Кроме того, эта сделка останется перспективной, даже если Дональд Трамп снова станет президентом США. В то же время эта стратегия не будет заключаться только в "построении оборонительных окопов". Западные партнеры надеются, что в этом году Украина не будет терять территории и сосредоточится на тактике, которая уже показала себя эффективной. Она предполагает:

обстрелы на большие расстояния, в частности, французскими крылатыми ракетами;

сдерживание Черноморского флота РФ для защиты морского транзита из украинских портов;

связывание оккупационных сил в Крыму с помощью ракетных ударов и диверсионных спецопераций.

Кроме того, американцы надеются на начало переговоров между Украиной и РФ. Однако не ожидают, что Путин будет настроен на диалог в этом году, поскольку рассчитывает на победу Трампа и уменьшение помощи Украине.

"Трамп, который давно заявляет об особых отношениях с Путиным, несколько месяцев назад сказал, что если он вернется в Белый дом, то "решит эту войну за один день, за 24 часа". В телевизионном интервью на прошлой неделе Зеленский назвал это заявление "очень опасным" и пригласил Трампа в Киев, чтобы поделиться любым планом, который у того может быть", - добавляет издание.

Гарантии безопасности для Украины

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Лондон предоставит Киеву 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи, будет помогать в обмене разведданными, военной подготовке и оборонно-промышленном сотрудничестве.

Посол США в Украине Бриджит Бринк анонсировала, что Вашингтон тоже хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности Украины.

22 января стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран G7 о гарантии безопасности для Украины.

25 января УНИАН сообщал, что вскоре Германия и Украина могут согласовать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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