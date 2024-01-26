Достижение компромисса в Конгрессе становится все более маловероятным.

Увеличение американской помощи Украине в этом году висит на волоске, поскольку Дональд Трамп пытается уничтожить соглашение в Конгрессе, которое бы связывало увеличение финансирования Киева с усилением контроля над иммиграцией. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание напоминает, что в течение нескольких недель переговорщики в Сенате пытались выработать двухпартийное соглашение об усилении мер на южной границе с Мексикой, которое республиканцы требовали в обмен на поддержку увеличения помощи Украине в сфере безопасности.

"Однако Трамп, который хочет сделать иммиграционный вопрос центральным в президентской гонке 2024 года, выступил против компромиссного соглашения. Его доминирование на республиканских праймериз в этом году также усилило его влияние на партию, что затрудняет принятие компромисса законодателями", - пишет СМИ.

Такие же мнения господствуют и в среде демократов.

"Я не думаю, что в ближайшее время будет оказана какая-либо дополнительная помощь, учитывая хаос внутри Республиканской партии", - заявил бывший старший помощник демократов в Сенате Джим Мэнли.

В то же время сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута и сенатор-республиканец из Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, возглавлявшие переговоры, не оставили своих усилий. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что они продолжат работу по достижению соглашения до выходных. Мерфи выразил журналистам опасения по поводу влияния Трампа.

"Я надеюсь, что один человек не настолько влиятельный в Республиканской партии, чтобы отдать Украину Владимиру Путину", - заявил он.

В свою очередь сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер отметил, что "если мы не выполним своих обязательств перед Украиной, то ни одна страна – друг или враг – не будет полностью доверять нам снова".

"Но даже если сенаторы дойдут до соглашения, несмотря на давление Трампа, неясно, будет ли спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон проводить голосование в нижней палате Конгресса - еще одно возможное препятствие на горизонте", - пишет издание.

Авторы отмечают, что республиканцы рассматривают иммиграцию как одно из своих самых эффективных политических вооружений в 2024 году на фоне резкого увеличения числа иммигрантов на южной границе, что вызвало ответную реакцию во многих консервативных районах, а также в некоторых городах и пригородах, контролируемых демократами.

"Помощь Украине становится все более маловероятной. Если этого не произойдет сейчас, то следующая возможность появится после выборов в ноябре. Но даже тогда в Палате представителей все еще будут править республиканцы, которых это не волнует", - сказал управляющий директор Eurasia Group Джон Либер.

Помощь США Украине - последние новости

Конгресс приблизился к соглашению, важному для разблокировки помощи Украине. По информации The Guardian, в законодательном органе США согласовали текст соглашения по безопасности южной границы с Мексикой.

Также УНИАН сообщал, что, по словам республиканцев, кандидат в президенты США Дональд Трамп блокирует сделку ради выборов, а потому помощи Киеву от Вашингтона не будет.

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