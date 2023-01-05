Эти разведывательные машины оснащены мощными тепловизорами

Французские танки AMX-10RC, которые должна получить Украина, станут "ночным кошмаром" для российских военных.

Уверенность в этом выразил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что у этих танков есть все шансы стать "сковородой" для россиян на украинской земле. По его словам, эти разведывательные машины оснащены мощными тепловизорами, обладают высокой проходимостью благодаря колесной системе, а также могут открывать огонь на ходу, передает 24 канал.

"Такая тактика как использование ее в виде "ночного кошмара" для врага - просто напрашивается", - считает эксперт.

Военный эксперт отметил, что танкам AMX-10RC свойственна определенная специфика. Она заключается в том, что машина легкая. По его мнению, танки подойдут для использования на закрытых позициях для прорывов.

Французские AMX-10RC - что о них известно

AMX-10RC - французский тяжёлый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, применявшей их в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу AMX-10RC Украине.