Украинцы обсуждают заявления главы американского Минобороны Ллойда Остина, что "удары по российским НПЗ вызывают глобальный энергетический кризис". А потому Украине лучше "бить по чему-то другому". Потом, что "российская нефтегазовая инфраструктура - это гражданская инфраструктура", заявила помощник министра обороны США Валландер. Все это было сказано на камеру, отвечая на вопросы американских сенаторов, поэтому сомневаться в официальности такой позиции не приходится.

Ранее "недовольство США" от ударов по российским НПЗ публиковали на уровне "источников американских СМИ". Теперь речь уже не об "анонимных источниках".

В общем, реакция достаточно прогнозируемая, но думаю, что о мотивации американцы не договаривают. Удары по российским НПЗ радикально повлияют на цены на нефтепродукты в мире? Вы же сами на эти нефтепродукты накладывали санкции. А вот на вывоз нефти удары по НПЗ не влияют.

Видео дня

В газетной публикации доказывалась некая схема, что якобы россияне шантажируют США остановкой транзита казахской нефти. Как-то в это тоже не очень верится.

Скажу откровенно. Похоже на то, что Администрация Байдена и кремлевские "товарищи" ведут сейчас какие-то переговоры и активно торгуются.

И россияне просто "попросили" американцев помочь им решить проблемы с украинскими ударами по НПЗ. Потому что для россиян это, очевидно, действительно очень болезненно и неприятно. Американцы, очевидно, помочь не против. Тем более, что им, похоже, и правда не хочется, чтобы что-то влияло на рынок нефтепродуктов.

Некоторые признаки говорят об интенсивных переговорах между российской и американской стороной. В частности, буквально неделю назад, во время пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь Блинкен на вопрос, может ли Запад вести "бизнес как обычно" с россией при правлении в ней владимира путина, отметил, что "с любой страной мы сосредоточены на политике, а не на личностях".

Итак, США подводит к идее переговоров с самим бункерным дедом.

Показательно, что за это время возникла известная публикация о "Плане Трампа". Лично я всегда максимально скептически относился к Трампу, его заявлениям и действиям, но не могу не признать, что "план Трампа по Украине" - не что иное, как набор не подтвержденных ничем заявлений "анонимных источников". Соответственно, и относиться к нему стоит именно как к не подтвержденным ничем заявлениям. Похоже, что "вброс" этого "плана" именно сейчас должен направить всеобщее внимание в другом направлении от реальных субъектов переговоров с российской стороной. То есть, от нынешней американской администрации.

Далее. Недавно появилась информация, что США и Германия выступают против официального приглашения Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне. Сначала это была публикация в американских СМИ, но потом ее полностью официально подтвердила вице-премьер Украины Стефанишина. Необходимо понимать, что это "приглашение" означает немногое. Оно не предполагает немедленного вступления Украины в Североатлантический альянс. К примеру, Швеция после приглашения вступала более года. Столько заняла ратификация этого вступления парламентами государств, входящих в НАТО. В случае Украины ратификация могла длиться хоть 10 лет. И Украина, оставаясь вне НАТО, хотя бы имела какое-то понимание алгоритма присоединения. Но приглашения не будет. И не потому, что "Германия и США боятся, что приглашение для Украины будет означать Третью мировую". Франция, значит, Третью мировую хочет? Нет, дело здесь в другом.

США, очевидно, хотят торговаться с российской стороной вопросом отказа от членства в НАТО для Украины. Если выбрать такую версию, то все становится на свои места.

Показательно, что еще одна публикация тоже недавно продвигала в США мнение, что советник президента Байдена Дж. Салливан "боится, что помощь для Украины приведет к ядерному удару по США" от рашки.

Очень удобная схема. Списывать любые странные действия на "страх ядерной войны".

Еще один пазл в общую картину. После теракта в Crocus City Hall США приложили немало усилий, чтобы доказать, что организаторы этого теракта - это ИГИЛ, что они о нем предупреждали и т.д. За всеми этими движениями так и читалось желание использовать эту тему для "перезагрузки" отношений, чтобы потом, по привычной и отработанной схеме, организовать "совместный поход" против "террористов из ИГИЛ". Но здесь не сработало.

В бункере твердо решили, что будут валить на Украину, насколько бы абсурдной ни была эта версия.

Сейчас россияне хотят "повесить" именно на руководителя СБУ В. Малюка теракт в Crocus City Hall. Очевидно, также из-за того, что удары по НПЗ были для них в последнее время чрезвычайно болезненными, а потому хотят отомстить за них всеми возможными методами. Таким образом, мы вернулись к началу истории. Удары по НПЗ, бурная реакция на них не только среди российского руководства, но и в мире. Реакция, которой не было ни в результате уничтожения Каховской ГЭС, ни в результате сброса бомб и ракет на жилые дома с украинцами, ни из-за уничтожения россиянами украинской энергетики. Кстати, то, с какой дикостью россияне бросились бросать все на украинские ТЭЦ, тоже является показателем того, какими болезненными были для них удары по НПЗ.

О чем они общаются с американцами? Посмотрим. Похоже на то, что администрация Байдена потеряла надежды, что по итогам войны и санкций удастся запустить в рашке "транзит". Лично бункерный, показательным убийством "оппозиционера", за которого обещали "страшные санкции", а также рисованием себе 87% "поддержки", дал американцам сигнал, что никуда они от него в ближайшее время не денутся, поэтому надо с ним "коммуницировать". И американцы, похоже, вполне к этому готовы. Все остальное - болтовня.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко