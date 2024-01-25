На Херсонщине много раненых людей, по региону за сутки "прилетело" почти четыре сотни снарядов.

На одном из направлений российские захватчики значительно увеличили применение БПЛА.

Как сообщили в Силах обороны юга, противник продолжает террор населения прифронтовых регионов, в частности, значительно увеличив применение FPV-дронов. По состоянию на утро 25 января, зафиксировано 26 таких ударов по населенным пунктам Днепровское, Новоберислав, Берегово, Качкаровка, Михайловка, Осокоровка и Золотая Балка на Херсонщине, Солончаки - на Николаевщине. Также враг сбросил с БпЛА различных модификаций 15 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Антоновка, Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка на Херсонщине.

Говорится, что, кроме применения большого количества ударных дронов, агрессор не прекращает аэроразведку, давит артиллерийскими обстрелами, продолжает авиабомбардирование населения.

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В частности, в течение боевых суток (с 07:00 до 07:00) враг нанес три авиационных удара с применением 11 управляемых авиабомб по населенным пунктам дорожное, Качкаровка, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк. В результате авиационных ударов ранены двое гражданских. Повреждено учебное заведение, здание детского сада, частные дома, хозяйственные постройки, ангар хранения сельхозтехники.

За минувшие сутки российская армия семь раз била из артиллерии по Херсону. Обстреляны Садовое, Берислав, Антоновка, Ивановка на Херсонщине, населенные пункты Куцурубской громады - на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский, восемь человек ранены. Повреждены две многоэтажки, медицинское учреждение, админздание, около десятка частных домов.

"Во время вечернего вражеского обстрела населенного пункта Дмитровка Куцурубской громады (Николаевщина – УНИАН) поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения осталось три населенных пункта громады", - рассказали в Силах обороны.

По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив по региону более 390 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. Только по Херсону враг выпустил 21 снаряд.

"За сутки из - за российской агрессии в Херсонской области один человек погиб, еще 10 - получили ранения", - уточнили в ОВА.

По данным украинских военных, в Черном море сейчас находится три корабля вражеского флота - надводный ракетоноситель и два подводных ракетоносителя, которые снаряжены 16-ю крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море - один корабль РФ.

Также сообщается, что в зону ответственности Сил обороны юга продолжается мощная контрбатарейная борьба. Захватчики не отказываются от намерения выбить украинских военных с плацдармов на левобережье Днепра и за боевые сутки совершил семь штурмов, но, понеся потери, отошел на свои предыдущие позиции.

В свою очередь, воины ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Силы обороны в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации противника, его огневым позициям и тылам. Получено подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 17 оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град", 10 орудий, 8 единиц автобронетехники.

"Уничтожен пункт управления БпЛА", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне россияне применили по прифронтовым регионам 16 FPV-дронов и сбросили на людей с БпЛА других модификаций столько же осколочных боеприпасов. Под дроновыми атаками находились Берислав, Берегово, Кизомис, Качкаровка, Саблуковка, Станислав, Антоновка, Крынки, Михайловка Херсонской области, а также Дмитровка и Солончаки - на Николаевщине.

Из-за этого террора в Саблуковке погиб гражданский, в Бериславе дрон атаковал специализированную машину ГСЧС, ранения получил гражданский водитель, еще один человек получил ранения в центре города на улице.

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