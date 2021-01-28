Граждане надеются, что мир отреагирует на публичный призыв к аннексии санкциями против пропагандистки.

Московская пропагандистка и главный редактор кремлевского Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию аннексировать Донбасс.

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Об этом она заявила с трибуны на так называемом форуме "Русского Донбасса".

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной большой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", - сказала Симоньян.

Реакция пользователей в соцсетях была мгновенной. Симоньян напомнили, что Россия уже много лет является оккупантом части восточного региона. Граждане надеются, что мир отреагирует на публичный призыв к аннексии санкциями против пропагандистки.

Маргарита Симоньян - на форуме «Русский Донбасс»: Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

Форум "Русский Донбасс" в Донецке: что известно

Помимо российских пропагандистов в Форуме примут участие политологи, журналисты и политические деятели из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины "Русский Донбасс".

Российская пропаганда: как реагирует мир

В ноябре 2016 Европарламент принял резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой.

Для противодействия антиевропейским кампаниям парламентарии предлагали усилить слабую "стратегическую коммуникацию" и больше инвестировать в повышение осведомленности, образование, онлайн - и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность населения.

Евродепутаты признали, что после аннексии Крыма и решения гибридной войны в Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отметили, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление несформированной государственности у восточных границ ЕС".

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Автор: УНИАН