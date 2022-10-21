Благодаря вкладам игроков, призовым за победу в каждом из туров Кубка и донатам от украинских болельщиков, необходимая сумма в 300 000 гривен была собрана, а авто приобретено и уже передано на передовую.

Украинский баскетбол пишет новую страницу своей истории в условиях войны. Возобновление соревнований, в том числе Суперлиги Parimatch, стало возможным благодаря успешным действиям Вооруженных Сил Украины, защищающих нашу страну по разным направлениям.

В рядах ВСУ и добровольческих формированиях сейчас служат многие люди, непосредственно связанные с украинским баскетболом. В их числе президент БК "Харьковские Соколы" и Федерации баскетбола г. Харькова — Сергей Чебышев.

Поэтому, когда летом Федерация баскетбола Украины при поддержке многолетнего партнера Parimatch Ukraine провели Кубок Украины по баскетболу 3×3, одной из главных целей организаторов было собрать средства для покупки автомобиля для добровольческого формирования территориального общества "Хартия", где служит Чебышев.

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Благодаря вкладам игроков, призовым за победу в каждом из туров Кубка и донатам от украинских болельщиков, необходимая сумма в 300 000 гривен была собрана, а авто приобретено и уже передано на передовую.

"Прямо сейчас автомобиль уже находится в районе Купянска. Он в прекрасном техническом состоянии, и надеюсь, что он долго послужит нашим защитникам. Поэтому я благодарен Федерации баскетбола Украины за идею, за реализацию и, конечно, всем, кто принимал участие в сборе средств. Отдельная благодарность президенту ФБУ: за счет его единовременного взноса в 100 тыс. грн во время аукциона игровой майки Карим Абдул Джабарра с автографом сбор был закрыт", — сказал Сергей Чебышев во время пресс-конференции посвященной старту сезона Суперлиги Parimatch.

Партнер Федерации баскетбола Украины продолжает поддерживать благотворительные инициативы, направленные на помощь ВСУ, а также адресно снабжать военные подразделения необходимым для выполнения боевых задач оборудованием. В целом, за время полномасштабной войны, Parimatch передал помощь Украине на сумму 269 млн. гривен, большая часть — на ВСУ.