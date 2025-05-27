Фактически новогодняя елка: эксперт рассказал, какими дронами РФ бьет по Украине

По словам Лакийчука, количество мобильных групп надо увеличивать вдвое.

Россияне постоянно совершенствуют "шахеды", которыми наносит удары по населенным пунктам Украины, в частности количество микросхем уже увеличилось более чем в 30 раз. Подавить такие дроны РЭБ фактически невозможно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

"Есть целый ряд направлений по модернизации, начиная от двигателей и заканчивая, что самое главное, это электроникой. Электроника - это система места определения дрона. Если для места определения раньше нужен был всего один радиоканал... То впоследствии их стало четыре, потом - восемь. Сейчас находят дроны - там фактически новогодняя елка - до 32 микросхем каналов связи", - сказал Лакийчук.

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Как пояснил специалист, для того, чтобы заглушить такой дрон, надо в 32 раза больше средств подавления, чем было в начале полномасштабной войны.

По словам Лакийчука, сейчас модернизация вражеских дронов продолжается, поэтому и Украине нужно совершенствовать, в частности свои средства РЭБ, которые сейчас на очень высоком уровне. Также уничтожать дроны можно с помощью ЗРК и авиации - хотя, это очень дорого, но другого выхода нет, считает аналитик.

В то же время, как отметил Лакийчук, противник применяю разную тактику - от высотного пролета, чтобы не попасть, например, под пулеметный огонь, или наоборот - идут на низкой высоте, чтобы избежать действия других средств. Поэтому Силам обороны нужно расширение и увеличение сети РЭБ, увеличение количества различных ракет и переносных ЗРК, и на порядок - численности мобильных групп, для которых, возможно, надо вводить пересменки.

"Здесь только организационные мероприятия могут помочь в этой погоне перед смертью", - констатировал Лакийчук.

Он рассказал, что в РФ "шахэды" производят два завода, плюс треть "арсенала" враг получает из Ирана. По данным Лакийчука, в 2025 году Россия планирует вдвое увеличить собственное производство ударных БПЛА. На начало года россияне рассчитывали ежемесячно использовать для ударов по Украине 2 тыс. дронов, а планируют выйти на 5 тыс. единиц. Как добавил специалист, в то же время производятся дроны-обманки, которые не требуют высокотехнологичного оборудования, и другие беспилотники - так называемые дроны поля боя - FPV, Mavic и тому подобное.

Массированные атаки на Украину

Как писал УНИАН, оккупационная армия РФ трое суток подряд наносила массированные ракетно-дронные удары по Украине. В частности 26 мая была рекордная атака - враг применил 364 воздушных средства нападения. В частности, было выпущено по Украине 9 ракет крылатых ракет Х-101 и 355 ударных БПЛА типа Shahed, из которых около 50% - дроны-имитаторы. Как заявили в Воздушных силах ВС Украины, в любом случае военные должны сбивать все цели, потому что неизвестно, какой дрон с боевой частью, а какой - обманка.

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