Он отметил, что враг очень боится появления этих истребителей.

Россияне модифицируют ракеты и "шахеды" в ожидании появления F-16 на украинских аэродромах. Украина также ведет серьезную подготовку к получению истребителей, поэтому впереди очень серьезное противостояние.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эфире телемарафона. "Ха-101 уже фактически четвертый уровень модификации прошли. То есть уменьшили дальность, увеличили боевую часть и оснастили их кассетными боеприпасами. Добавили систему против РЭБов и тепловые помехи!" - акцентировал он.

Криволап добавил, что Украина также готовится к получению самолетов F-16, ожидает средства ПВО и готовит инфраструктуру. "Когда это все сойдется во времени, тогда мы будем видеть и будем участниками этого очень серьезного противостояния", - подчеркнул он.

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По словам авиационного эксперта, даже с учетом боевого опыта, после прохождения специальной подготовки на F-16 украинские пилоты не смогут сразу выйти на уровень инструкторов. "Американцы всю жизнь провели в кабине самолета F-16. У нас будет боевой опыт, но они там как рыбка в своем аквариуме", - отметил он.

Эксперт добавил, что также пока нет отлаженной системы всех процессов взаимодействия между пилотами и техниками, информационными системами и ПВО на земле. Все будет отработано тогда, когда первые самолеты F-16 начнут работу. "Хотя бы шесть этих машин, чтобы они начинали отрабатывать все эти процедуры", - констатировал Криволап.

Когда F-16 будут в Украине

Ранее The New York Times написала, что Украина находится в шаге от развертывания первых "птичек", однако из-за этого российские захватчики могут усилить удары по военным аэродромам страны.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отмечал, что американские истребители помогут защитникам Украины, однако они будут иметь определенные ограничения на фронте.

Напомним, что Румыния оплатит расходы на подготовку и обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на своей военной авиабазе.

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