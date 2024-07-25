Также он рассказал о преимуществах последней версии ракет AIM AMRAAM.

Главный редактор Defense Express Олег Катков прокомментировал ограничения для истребителей F-16 в Украине, о которых заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

Так, в интервью на Radio NV Катков сказал, что ситуация "зеркальная" с РФ. Речь идет о том, что современным истребителям придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска, что Москва их уничтожит. То есть, по словам Сырского, будет предел возможностей для использования этих самолетов.

Катков на это замечает: "Факт, что ситуация зеркальная. Враг также не использует свою тактическую авиацию ближе 40 км, кроме штурмовиков Су-25. В частности, все фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-35, Су-30 держатся также на расстоянии более 40 км от фронта. И планирующие бомбы они забрасывают именно с такого расстояния - 40-50 км от линии фронта".

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Эксперт добавил, что при таких условиях задачу под названием "отогнать вражескую авиацию от переднего края", не дать им использовать корректируемые авиабомбы оборудованные УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) F-16 будут выполнять.

"Но очень важна версия ракет. К нему будут добавлены не просто ракеты AIM AMRAAM, а должна быть последняя - восьмая. С дальностью 160 км. С этой ракетой F-16 задачу не только отогнать, но и сбивать смогут реализовать. Потому что там дальность пуска 160 км, ракета сможет догнать самолет, который совершает противозенитный маневр. В случае же если будут даны старые ракеты, например, С-5 с дальностью 110 км, отгонять еще будет возможно, а вот уничтожать - нет", отметил Катков.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал, что знает, когда первые F-16 прибудут в страну, однако не может озвучить сроки.

Генерал отметил, что американским истребителям придется работать с расстояния 40 километров или более от линии фронта.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что F-16 будут сражаться в небе Украины уже этим летом.

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